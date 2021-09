UGOP Radio UGOP Radio, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 4h

gratuit

La Nuit Blanche d’UGOP Radio Vidéo / Performance / Lecture / Musique / Podcast

UGOP Radio organise en partenariat avec le tissu associatif et culturel du 12e arrondissement de Paris un évènement dans ses tous nouveaux studios radio, situés dans les locaux du Pavillon Culturel de l’association UGOP (financés par le Budget participatif 2018 et la CAF de Paris). Lectures d’artistes, live de chanteurs, d’auteurs, et de comédiens s’enchaineront lors de la soirée, avec des artistes et groupes musicaux issus du 12ème et des Centres Paris Anim’ du 12 e et de la Camilienne, Lors de cette soirée UGOP Radio recevra également les élus à la culture et à la jeunesse du 12ème, des responsables de commerces culturels et des habitants pour des interviews et des portraits.Cette soirée sera également l’occasion de mettre en lumières les nouveaux lieux culturels du 12ème arrondissement et de Paris.

En partenariat avec : Association UGOP

Avec le soutien de : Le Pavillon Culturel de l’association UGOP

UGOP Radio 14 rue Édouard Robert Paris 75012

8 : Michel Bizot (251m) 6, 8 : Daumesnil (386m) 46 Nation (A)



Contact :UGOP Radio https://www.ugop.fr/ugopradio/ https://www.facebook.com/UgopRadio/

UGOP Radio