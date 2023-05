UGOP RADIO et la MVAC 12 – émission spéciale pour Nuit Blanche Le Pavillon Culturel (Association UGOP) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

La radio locale et citoyenne propose une émission spéciale Nuit Blanche. UGOP Radio est la web radio locale et citoyenne du 12e arrondissement de Paris Depuis 2003, la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e (MVAC12) est un véritable pôle ressources dédié au soutien et au développement de la vie associative et de la participation citoyenne. UGOP Radio et la MVAC 12

vous présentent leur Nuit Blanche 2023 ! Au programme : des interviews d’invités

du monde la culture, des Lives d’artistes… de 19h00 à 23h30, il y en aura

pour tous les goûts alors soyez au rendez-vous sur les ondes d’ UGOP Radio. En partenariat avec la MVAC 12. Avec le soutien de la mairie du 12e arrondissement. Le Pavillon Culturel (Association UGOP) 14 rue Édouard Robert 75012 Paris Contact : https://www.ugop.fr/ugopradio/ https://www.facebook.com/UgopRadio/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/UgopRadio/?locale=fr_FR

