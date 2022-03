Ugo Schiavi, artiste plasticien Musée Réattu Arles Catégories d’évènement: Arles

### **Ugo Schiavi – Gargareôn** ### _Rencontre privilégiée avec Ugo Schiavi, artiste, et Andy Neyrotti, commissaire de l’exposition._ L’occasion de découvrir les œuvres créées spécialement pour Arles, en résonance avec l’histoire, le patrimoine antique et médiéval de la ville. **Gratuit sur réservation uniquement, avant le mercredi 27 avril 17h** **au 04 90 49 37 58 ou** [**[reattu.reservation@ville-arles.fr](mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr)**](mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr)

Rencontre privilégiée avec l’artiste Ugo Schiavi et Andy Neyrotti, commissaire de l’exposition « Ugo Schiavi – Gargareôn » Musée Réattu 10 rue du Grand-prieuré 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

