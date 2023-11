Comédie musico-théâtrale avec la troupe « Les potes dénotent » UGLAS Uglas, 4 novembre 2023, Uglas.

Uglas,Hautes-Pyrénées

La troupe « Les potes dénotent » et leur spectacle comique « Y a pas d’urgence ».

Bienvenue au service des urgences de l’hôpital. C’est l’heure de la pause. Une pause, une très longue pause…

A travers des parodies d’airs connus, les « soignants » y abordent sans retenue les vicissitudes du quotidien, du « bonheur » de la maternité à la « joie » d’être parents, du « privilège » d’avoir un adolescent sous son toit à la « nécessité » de suivre un régime, l’émancipation de la femme etc.

Trois chanteuses et deux musiciens vous emmènent en chansons pour un voyage déjanté et malgré tout bienveillant dans lequel vous vous reconnaîtrez forcément..

2023-11-04 20:30:00 fin : 2023-11-04 . .

UGLAS à la salle des fêtes

Uglas 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



The « Les potes dénotent » troupe and their comedy show « Y a pas d?urgence ».

Welcome to the hospital emergency department. It’s time for a break. A break, a very long break?

Through parodies of well-known tunes, the « carers » take a no-holds-barred look at the vicissitudes of everyday life, from the « happiness » of motherhood to the « joy » of parenthood, from the « privilege » of having a teenager under one?s roof to the « necessity » of going on a diet, the emancipation of women and so on.

Three singers and two musicians take you on a wacky but nonetheless caring journey in which you’re bound to recognize yourself.

La compañía « Les potes dénotent » y su espectáculo cómico « Y a pas d’urgence ».

Bienvenidos al servicio de urgencias del hospital. Hora de una pausa. ¿Un descanso, un descanso muy largo?

A través de parodias de temas conocidos, los « cuidadores » abordan sin tapujos las vicisitudes de la vida cotidiana, desde la « alegría » de la maternidad a la « alegría » de la paternidad, desde el « privilegio » de tener a un adolescente bajo el propio techo a la « necesidad » de ponerse a dieta, la emancipación de la mujer, etc.

Tres cantantes y dos músicos le llevarán por un viaje alocado y solidario en el que seguro se reconocerá.

Die Truppe « Les potes dénotent » und ihre Comedy-Show « Y a pas d’urgence » (Es gibt keinen Notfall).

Willkommen in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Es ist Zeit für eine Pause. Eine Pause, eine sehr lange Pause?

In Parodien bekannter Melodien sprechen die « Pfleger » ohne Hemmungen über die Wechselfälle des Alltags, vom « Glück » der Mutterschaft bis zur « Freude », Eltern zu sein, vom « Privileg », einen Teenager unter seinem Dach zu haben, bis zur « Notwendigkeit », eine Diät zu machen, der Emanzipation der Frau usw.

Drei Sängerinnen und zwei Musiker nehmen Sie mit ihren Liedern auf eine verrückte und trotz allem wohlwollende Reise mit, in der Sie sich zwangsläufig wiedererkennen werden.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65