Concert Musique Baroque et Romantique UGLAS, 3 juin 2023, Uglas.

Uglas,Hautes-Pyrénées

Concert de Musique Baroque et Romantique avec Antoine Giovannini (Clavecin et Harmonium).

2023-06-03 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-03 . .

UGLAS Village

Uglas 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



Concert of Baroque and Romantic Music with Antoine Giovannini (Harpsichord and Harmonium)

Concierto de música barroca y romántica con Antoine Giovannini (clave y armonio)

Konzert mit Barock- und Romantikmusik mit Antoine Giovannini (Cembalo und Harmonium)

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65