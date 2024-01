Par la fenêtre ou par la porte UGC Roxane Versailles, 9 février 2024, Versailles.

Par la fenêtre ou par la porte Soirée-débat autour du documentaire « Par la fenêtre ou par la porte », en présence de Patrick Ackermann, délégué syndical SUD‐PTT, à l’origine du procès France Télécom et initiateur du film. Vendredi 9 février, 20h00 UGC Roxane Accès via la billetterie de l’UGC Roxane, tarif réduit à 6,50 € pour les adhérents de l’association Culture & Cinéma.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:30:00+01:00

PAR LA FENÊTRE OU PAR LA PORTE

De Jean-Pierre Bloc, France, 2023, 1h28

« Par la fenêtre ou par la porte », c’est l’affaire France Télécom-Orange racontée par celles et ceux, salariés et syndicalistes, qui pendant des décennies ont combattu l’inhumanité d’une direction d’entreprise orientée uniquement par la rentabilité financière. C’est l’histoire d’une privatisation à l’hypocrite, de dizaines de milliers d’emplois supprimés, d’un management toxique ayant entraîné de nombreux suicides de salariés et, au terme de deux procès hors norme, de la condamnation pénale de dirigeants du CAC 40.

Soirée-débat organisée par l’association Culture & Cinéma en partenariat avec La Ligue des droits de l’Homme, en présence de Patrick Akermann, ancien responsable de la fédération SUD PTT, qui est à l’origine du procès France Télécom et initiateur du film.

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles

© VraiVrai Films