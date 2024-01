Cinéma : Festival des langues classiques UGC Roxane Versailles, 2 février 2024, Versailles.

Cinéma : Festival des langues classiques Projection du film d’Akira Kurosawa (1954). Vendredi 2 février, 19h30 UGC Roxane Tarif : 6,50 €

L’histoire se déroule dans le Japon médiéval de la fin du XVIᵉ siècle et montre comment un village paysan recrute sept samouraïs pour lutter contre les bandits qui ravagent les campagnes environnantes.

Durée: 3h27

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 46 37 28 24 https://www.ugc.fr/cinema.html?id=40 Petit cinéma à la programmation art et essai, avec films en VF et VOST, documentaires et dessins animés.