Soirée ciné-rencontre : La fin de vie, si on en parlait ? UGC Roxane Versailles, mercredi 31 janvier 2024.

Soirée ciné-rencontre : La fin de vie, si on en parlait ? Projection du film « De son vivant » d’Emmanuelle Bercot avec Benoit Magimel et Catherine Deneuve. Suivie d’un échange en présence d’Elisabeth de Courrèges et du Dr Adrien Serey. Mercredi 31 janvier, 19h00 UGC Roxane Tarif préférentiel au niveau des caisses

Rendez-vous pour une soirée exceptionnelle organisée par l’association Visitatio – Voisins & Soins.

En présence de Monsieur de Mazières, maire de Versailles, de Madame Corinne Bébin, maire adjoint à la Santé et de Monsieur Richard Delepierre, maire du Chesnay-Rocquencourt, l’événement abordera le thème de la fin de vie à travers le film « De son vivant » d’Emmanuelle Bercot, avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel.

Synopsis

Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons, pour vivre avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que signifie « mourir de son vivant ».

Échange

La projection du film sera suivie d’un échange avec Elisabeth de Courrèges, ergothérapeute et auteure ainsi qu’avec le Docteur Adrien Serey, médecin spécialiste en soins palliatifs et directeur médical de Visitatio – Voisins & Soins.

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles