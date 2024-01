Projection du film « Les Aventures Ordinaires » UGC Roxane Versailles, vendredi 19 janvier 2024.

Projection du film « Les Aventures Ordinaires » Projection exceptionnelle du long-métrage « Les Aventures Ordinaires », un film qui dresse un portrait tendre et authentique de la jeunesse d’aujourd’hui. Vendredi 19 janvier, 20h00 UGC Roxane

Début : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T22:30:00+01:00

« Sous le soleil de l’été, les aventures amoureuses d’un groupe de jeunes adultes troublent leur quotidien. En hiver viendra le temps des décisions, et quand il s’agit d’amour la finalité n’est pas toujours celle que l’on attend »

Tel est le synopsis du long-métrage réalisé par Antoine Galpin et Guillaume Crépinior, « Les Aventures Ordinaires ».

Vous êtes conviés le vendredi 19 janvier à 20h au UGC Roxane pour découvrir le premier long-métrage des réalisateurs, totalement auto-produit. Un portrait tendre et authentique de la jeunesse d’aujourd’hui.

L’équipe du film sera là pour ce qui sera la première projection publique du film.

Les Aventures Ordinaires, de Antoine Galpin & Guillaume Crépinior

Avec Antoine Galpin, Guillaume Crépinior, Sophie Barial, Louis Guérout, Maude Ribeiro, Léa Hourman, Jessy Lezzi

Durée : 2h20

Tarif exceptionnel à 6,50 €.

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 46 37 28 26 https://www.ugc.fr/cinema.html?id=40 Petit cinéma à la programmation art et essai, avec films en VF et VOST, documentaires et dessins animés.