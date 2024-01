Avant que les flammes ne s’éteignent UGC Roxane Versailles, 14 janvier 2024, Versailles.

Avant que les flammes ne s’éteignent Dimanche 14 janvier, 19h00 UGC Roxane Accès via la billetterie de l’UGC Roxane, tarif réduit à 6,5 € pour les adhérent·e·s de l’association Culture & Cinéma

Début : 2024-01-14T19:00:00+01:00 – 2024-01-14T22:00:00+01:00

AVANT QUE LES FLAMMES NE S’ETEIGNENT

De Mehdi Fikri, France, 2023, 1h36

Avec Camélia Jordana, Sofiane Zermani, Sofian Khammes

Suite à la mort de son petit frère lors d’une interpellation de police, Malika se lance dans un combat judiciaire afin qu’un procès ait lieu. Mais sa quête de vérité met en péril l’équilibre de sa famille.

Mehdi Fikri est un ancien journaliste spécialiste des violences policières. Il porte ce sujet à l’écran avec son premier long-métrage de fiction « Avant que les flammes ne s’éteignent », mêlant drame social et réalisme documentaire. Un «film de combat» résolument optimiste, qui fait écho aux luttes de nombreuses familles de victimes pour obtenir justice.

Soirée-débat organisée par l’association Culture & Cinéma en partenariat avec Amnesty International, en présence de Grégory Bianchi Perla (programme Justice de genre et non-discrimination d’Amnesty International France) et de Miguel Vasone (Ligue des droits de l’Homme).

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 46 37 28 26 Petit cinéma à la programmation art et essai, avec films en VF et VOST, documentaires et dessins animés.

© Bac Films