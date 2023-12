Les Sœurs Munakata UGC Roxane Versailles, 17 décembre 2023, Versailles.

LES SŒURS MUNAKATA

De Yasujirō Ozu, Japon, 1950, 1h52, VOST

Avec Kinuyo Tanaka, Hideko Takamine, Ken Uehara

«Une guerre les sépare», dit Tadachika Munakata de ses deux filles, Setsuko l’ainée, jeune mariée qui peine à travailler pour faire vivre son mari au chômage, et Mariko, insolente et facétieuse, décidée à profiter de sa jeunesse.

Comme dans tous ses films faussement simples, caméra «au ras du tatami» et plans fixes, cadrages surlignés par le décor, Ozu explore à travers l’histoire des sœurs Munakata les relations familiales, le temps qui passe, la modernité contre la tradition, non sans nostalgie mais avec une curiosité dénuée d’amertume.

Séance programmée le dimanche 17 décembre par l'association Culture & Cinéma et présentée par Geneviève Merlin, enseignante de cinéma

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France Petit cinéma à la programmation art et essai, avec films en VF et VOST, documentaires et dessins animés.

