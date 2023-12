Des idées de génie ? UGC Roxane Versailles, 8 décembre 2023, Versailles.

Des idées de génie ? Vendredi 8 décembre, 20h00 UGC Roxane Accès via la billetterie de l’UGC Roxane, tarif réduit à 6,50 € pour les adhérents de l’association Culture & Cinéma.

Des idées de génie?

De Brice Gravelle, France, 2023, 1h33, documentaire

Dans les bagages d’un grand patron ! Philippe Ginestet, 67 ans, est le dirigeant de la chaîne de magasins GIFI et TATI. Archétype du self-made man, il est l’une des plus grosses fortunes françaises. Sous ses airs bonhommes, il a su prendre le tournant du capitalisme du XXIe siècle, troquant le paternalisme à l’ancienne pour appliquer à la lettre le «management participatif». A s’en tenir à cela, le film pourrait se réduire à une comédie documentaire d’entreprise téléguidée par son principal protagoniste. Mais il tire sa force de l’observation précise de la docilité des employés qui, comblés par les petites attentions du businessman, peuvent difficilement dire autre chose que «Merci patron !». C’est à la fois drôle et féroce

Soirée-débat organisée par l’association Culture & Cinéma en partenariat avec les Amis du Monde diplomatique, en présence du réalisateur Brice Gravelle.

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 46 37 28 24 https://www.ugc.fr/cinema.html?id=40 [{« type »: « link », « value »: « http://culture-et-cinema.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « culturecinema@free.fr »}] Petit cinéma à la programmation art et essai, avec films en VF et VOST, documentaires et dessins animés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:30:00+01:00

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:30:00+01:00

© Les Mutins de Pangée