Ithaka, le combat pour libérer Assange UGC Roxane Versailles, 26 novembre 2023, Versailles.

Ithaka, le combat pour libérer Assange Dimanche 26 novembre, 19h00 UGC Roxane Accès via la billetterie de l’UGC Roxane, tarif réduit à 6,50 € pour les adhérents de l’association Culture & Cinéma.

Ithaka

de Ben Lawrence, Australie, 2021, 1h46

Ben Lawrence dépeint le combat d’un homme âgé pour sauver son fils, Julian Assange, le prisonnier politique le plus célèbre au monde et fondateur de WikiLeaks. Pour les membres de sa famille, qui risquent de le perdre à jamais dans l’abîme du système judiciaire américain, et avec sa santé déclinante dans une prison britannique à sécurité maximale et les procureurs du gouvernement américain mettant tout en œuvre pour l’extrader, le temps est compté.

Soirée-débat organisée par Les Amis du Monde Diplomatique et l’association Culture et Cinéma, avec Laurent Dauré, journaliste et porte-parole du Comité de soutien Assange.

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 46 37 28 24 https://www.ugc.fr/cinema.html?id=40 [{« type »: « link », « value »: « http://culture-et-cinema.com/event/ithaka/ »}, {« type »: « email », « value »: « culturecinema@free.fr »}] Petit cinéma à la programmation art et essai, avec films en VF et VOST, documentaires et dessins animés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T19:00:00+01:00 – 2023-11-26T22:00:00+01:00

2023-11-26T19:00:00+01:00 – 2023-11-26T22:00:00+01:00

© Les Mutins de Pangée