L’état des choses UGC Roxane Versailles, 19 novembre 2023, Versailles.

L’état des choses Dimanche 19 novembre, 19h00 UGC Roxane Accès via la billetterie de l’UGC Roxane, tarif réduit à 6,50 € pour les adhérents de l’association Culture & Cinéma.

L’Etat des choses

De Wim Wenders. Allemagne, 1982, 1h57

Avec Patrick Bauchau, Viva Auder, Paul Getti III

Sur une côte du Portugal, Friedrich Murno entreprend le tournage d’un film de science-fiction. Abandonnée par son producteur Gordon, l’équipe du film, à court d’argent et désoeuvrée, tente de faire passer le temps à huis clos dans un hôtel dévasté. Les techniciens deviennent à leur tour des survivants laissant filtrer leurs appréhensions. Friedrich décide alors de partir à Hollywood retrouver son ami Gordon, terré dans un mobile home, sous la menace d’un contrat. A la fin du voyage, Gordon avouera pourquoi le film ne recevra jamais l’argent.

Le film, construit en abyme, est un hommage à la fragilité du cinéma et de l’art. Tel est l’Etat des choses.

Séance programmée par l’association Culture & Cinéma en partenariat avec l’association de jumelage Versailles-Potsdam, suivie d’un débat animé par Pierre Gras, enseignant et historien du cinéma allemand contemporain.

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 46 37 28 24 https://www.ugc.fr/cinema.html?id=40 [{« type »: « link », « value »: « http://culture-et-cinema.com/event/letat-des-choses/ »}, {« type »: « email », « value »: « culturecinema@free.fr »}] Petit cinéma à la programmation art et essai, avec films en VF et VOST, documentaires et dessins animés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T19:00:00+01:00 – 2023-11-19T22:00:00+01:00

2023-11-19T19:00:00+01:00 – 2023-11-19T22:00:00+01:00

©Les films du losange