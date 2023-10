L’Exorciste – Soirée spéciale Halloween UGC Roxane Versailles, 31 octobre 2023, Versailles.

L’Exorciste – Soirée spéciale Halloween Mardi 31 octobre, 20h30 UGC Roxane Accès via la billetterie de l’UGC Roxane, tarif réduit à 6,50 € pour les adhérents de l’association Culture & Cinéma.

L’EXORCISTE

De William Friedkin, Etats-Unis, 1973, 2h12, Vostf

Avec Linda Blair, Ellen Burstyn, Max von Sydow.

Chris McNeill est une actrice célèbre qui élève seule sa fille Reagan dans leur grande maison de Georgetown, près de Washington. Depuis quelques temps, elle s’inquiète pour l’état de santé de sa fillette qui semble atteinte d’un mal mystérieux…

Après avoir remporté l’Oscar du meilleur réalisateur en 1972 pour «French Connection», William Friedkin enfonce le clou l’année suivante avec «L’Exorciste». Pari fou que cette histoire d’une fillette atteinte d’un mal inconnu que seuls deux exorcistes paumés pourront peut-être sauver d’une mort certaine. A l’époque, personne ne croyait dans un tel projet perçu comme commercialement suicidaire. Pourtant, le film remportera à sa sortie un succès sans précèdent dû en grande partie à la réalisation sans faille du regretté William Friedkin, disparu cet été.

Projection suivie d’une animation.

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles

2023-10-31T20:30:00+01:00 – 2023-10-31T23:00:00+01:00

