Cher papa UGC Roxane Versailles, 29 octobre 2023, Versailles.

Cher papa Dimanche 29 octobre, 19h00 UGC Roxane Accès via la billetterie de l’UGC Roxane, tarif réduit à 6,50 € pour les adhérents de l’association Culture & Cinéma.

Cher papa

De Dino Risi, Italie-France-Canada ,1979, 1H47, VO

Avec Vittorio Gassman, Aurore Clément, Julien Guiomar.

Un riche industriel apprend que son fils est impliqué dans les Brigades rouges et qu’il prépare un attentat. Un an après l’enlèvement et l’exécution d’Aldo Moro par les brigades rouges, Risi aborde la violence politique, mais les contradictions de l’Italie prennent ici la forme d’un conflit de générations qui s’exacerbera jusqu’à l’extrême.

Drame familial sur fond de terrorisme, une histoire de guerre entre les générations. Les jeunes veulent détruire le pouvoir des vieux. Les enfants veulent manger leurs pères. « N’empêchez pas votre fils de vous tuer, vous lui donneriez des complexes. » (Dino Risi)

Séance spéciale organisée par l’association Culture & Cinéma le dimanche 29 octobre à 19h00 présentée par Mathieu Macheret, critique au journal Le Monde et rédacteur aux Cahiers du cinéma.

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 46 37 28 24 https://www.ugc.fr/cinema.html?id=40 [{« type »: « link », « value »: « http://culture-et-cinema.com/event/cher-papa-copy/ »}, {« type »: « email », « value »: « culturecinema@free.fr »}] Petit cinéma à la programmation art et essai, avec films en VF et VOST, documentaires et dessins animés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T19:00:00+01:00 – 2023-10-29T22:00:00+01:00

2023-10-29T19:00:00+01:00 – 2023-10-29T22:00:00+01:00

© Les Acacias