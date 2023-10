Sur l’Adamant UGC Roxane Versailles, 15 octobre 2023, Versailles.

Sur l’Adamant Dimanche 15 octobre, 19h00 UGC Roxane Accès via la billetterie de l’UGC Roxane, tarif réduit à 6,50 € pour les adhérents de l’association Culture & Cinéma.

Sur L’Adamant

De Nicolas Philibert, France, 2023, 1h50

Amarré à Paris, quai de la Rapée, L’Adamant est un hôpital de jour réservé aux parisiens atteints de troubles psychiques. Ce bâtiment flottant sur la Seine forme un cadre rassurant et convivial où les patients tentent de renouer avec le monde dit « normal ». Nicolas Philibert filme la vie quotidienne de ces personnes « à la tête un peu cassée » qui participent à diverses activités créatives et enregistrent leurs propos sur leurs parcours, leurs délires et leurs attentes. Un film qui nous laisse entrevoir qu’une autre psychiatrie est possible.

Soirée organisée par l’association Culture & Cinéma en partenariat avec le collectif « cinéma et psychanalyse » de l’association de la cause freudienne en Île-de-France.

Séance présentée par le Dr Haberberg, ancien directeur de l’hôpital de jour « Le petit Hans » à Rueil-Malmaison et par Linda De Zitter, psychothérapeute membre de l’équipage de l’Adamant.

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 46 37 28 26 Petit cinéma à la programmation art et essai, avec films en VF et VOST, documentaires et dessins animés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T19:00:00+02:00 – 2023-10-15T22:00:00+02:00

© Films du losange