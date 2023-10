Projection : L’Homme de Rio, de Philippe de Broca UGC Roxane Versailles, 14 octobre 2023, Versailles.

Projection : L’Homme de Rio, de Philippe de Broca Samedi 14 octobre, 18h00 UGC Roxane Tarifs de la salle

Adrien Dufourquet, un jeune soldat en permission, assiste, impuissant, à l’enlèvement de sa fiancée Agnès Villermosa par deux inconnus. Parallèlement, une statuette brésilienne d’une valeur inestimable est volée au musée de l’Homme. Sans réfléchir une seconde, Adrien se lance à la poursuite des ravisseurs de sa bien-aimée en montant clandestinement à bord d’un avion à destination de Rio de Janeiro. Sur place, il parvient à délivrer Agnès, complètement droguée. Mais le professeur Catalan envoie ses hommes enlever à nouveau Agnès après avoir dérobé la fameuse statuette à un riche homme d’affaires. Adrien vole à son secours dans la forêt amazonienne…

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 46 37 28 24 https://www.ugc.fr/cinema.html?id=40 [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/cinema.html?id=40 »}] Petit cinéma à la programmation art et essai, avec films en VF et VOST, documentaires et dessins animés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T18:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

2023-10-14T18:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

© L’Homme de Rio – Les Accacias