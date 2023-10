Projection & Rencontre : « 5 Hectares », de Emilie Deleuze (Avant-Première) UGC Roxane Versailles, 14 octobre 2023, Versailles.

Projection & Rencontre : « 5 Hectares », de Emilie Deleuze (Avant-Première) Samedi 14 octobre, 15h00 UGC Roxane Tarifs du cinéma.

Synospis :

Qu’est-ce qui conduit un homme établi à mettre en péril son confort, sa carrière et son couple ? La passion, d’autant plus brûlante qu’elle est tardive, pour cinq hectares de terre limousine. Mais la terre se mérite, surtout quand on vient de la ville. Voilà Franck précipité dans la quête du Graal. Il lui faut un tracteur.

Rencontre avec la réalisatrice Emilie Deleuze

Cette séance est proposée et organisée par le Festival Close-Up sur la ville, l’architecture et le paysage au cinéma.

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 46 37 28 24 https://www.ugc.fr/cinema.html?id=40 [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/ »}] [{« link »: « https://festivalcloseup.com/fr »}] Petit cinéma à la programmation art et essai, avec films en VF et VOST, documentaires et dessins animés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

©5Hectares – Paname Distribution