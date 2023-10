5 hectares (avant-première) – Emilie Deleuze UGC Roxane Versailles, 14 octobre 2023, Versailles.

Rencontre avec Emilie Deleuze

Qu’est-ce qui conduit un homme établi à mettre en péril son confort, sa carrière et son couple ? La passion, d’autant plus brûlante qu’elle est tardive, pour cinq hectares de terre limousine. Mais la terre se mérite, surtout quand on vient de la ville. Voilà Franck précipité dans la quête du Graal. Il lui faut un tracteur.

Emilie Deleuze réalise son premier court-métrage, ”Un Homme faible”, en 1984. Elle suit ensuite des études à la Fémis, dans le département réalisation. Elle se fait remarquer en 1994 en réalisant pour la télévision ”L’ Incruste”, avec Claire Keim et Benoît Magimel. En 1999 sort son premier long-métrage, ”Peau neuve”, avec Samuel Le Bihan, et Marcial Di Fonzo Bo, présenté au Festival de Cannes dans la section Un certain Regard, où il obtient le prix Fipresci de la critique internationale. Son deuxième film ”Mister V” est sélectionné au Festival de Locarno en 2003. Suivront deux téléfilms pour Arte, ”A deux, c’est plus facile” et ”Tout est permis” puis la comédie ”Jamais contente” (2016), qui obtient une mention spéciale au Festival de Berlin.

UGC Roxane
7 rue Rameau
78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:45:00+02:00

