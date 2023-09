Projection & Rencontre : « La Rivière » de Dominique Marchais (Avant-Première) UGC Roxane Versailles, 12 octobre 2023, Versailles.

Projection & Rencontre : « La Rivière » de Dominique Marchais (Avant-Première) Jeudi 12 octobre, 14h30 UGC Roxane Tarifs du cinéma.

Synospis :

Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière.

Rencontre avec le réalisateur Dominique Marchais

Cette séance est proposée et organisée par le Festival Close-Up sur la ville, l’architecture et le paysage au cinéma.

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 46 37 28 26 Petit cinéma à la programmation art et essai, avec films en VF et VOST, documentaires et dessins animés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T14:30:00+02:00 – 2023-10-12T16:30:00+02:00

©La Rivière / Météore Films