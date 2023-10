C’est assez bien d’être fou UGC Roxane Versailles, 6 octobre 2023, Versailles.

C’est assez bien d’être fou Vendredi 6 octobre, 20h00 UGC Roxane Accès via la billetterie de l’UGC Roxane, tarif réduit à 6,5 € pour les adhérent·e·s de l’association Culture & Cinéma

C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU

d’Antoine Page, France, 2018, 1h45

Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal alias Zoo Project, street artiste, et Antoine, réalisateur, se sont lancés dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins de la Sibérie. Au fil des pannes du camion et des rencontres avec les habitants s’improvise une aventure qui les mènera des montagnes des Carpates au cimetière de bateaux de la mer d’Aral, d’Odessa à Vladivostok. Tel un road-movie, le film fourmille de trouvailles visuelles et colle au rythme du voyage et des décisions prises au fur et à mesure par les deux artistes.

Un film de rencontre, un conte, un voyage initiatique et artistique, une quête.

Soirée spéciale le vendredi 6 octobre à 20h, en présence de Didier Bonnot, artiste et responsable de l’association des ateliers des artistes de Versailles: https://atarve.wixsite.com/parcours2023

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 46 37 28 26 Petit cinéma à la programmation art et essai, avec films en VF et VOST, documentaires et dessins animés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T22:00:00+02:00

© La Maison du Directeur