Vanya, 42e rue UGC Roxane Versailles, 1 octobre 2023, Versailles.

Vanya, 42e rue Dimanche 1 octobre, 19h00 UGC Roxane Accès via la billetterie de l’UGC Roxane – Tarif réduit pour les adhérents de l’association Culture & Cinéma (6,50 € la place)

Vanya, 42è rue

De Louis Malle, Etats-Unis, 1994, 115 min, VO.

Avec Julianne Moore, Andre Gregory, Brooke Smith

La production et les répétitions d’Oncle Vania de Tchekhov mis en scène par Andre Grégory dans un théâtre désaffecté, le New Amsterdam.

« C’était un spectacle en quête d’une caméra, en quelque sorte. […] Je ne voulais pas tourner une adaptation de la pièce, comme avait pu le faire Andrei Konchalovski en son temps. Je trouvais plus beau de partir de la rue, de suivre ces acteurs qui se retrouvaient comme des voleurs, comme des squatters, dans cet endroit abandonné, et qui créaient la sophistication au milieu du chaos de New York. Ce que je voulais, c’est tourner un documentaire sur Tchekhov. Tout en faisant de Tchekhov un documentariste de nos vies. » Louis Malle, janvier 1995

Evénément proposé dans le cadre d’une rétrospective de la période américaine de Louis Malle: https://shorturl.at/dHM67

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 46 37 28 24 https://www.ugc.fr/cinema.html?id=40 [{« type »: « link », « value »: « http://culture-et-cinema.com/ »}] [{« link »: « https://shorturl.at/dHM67 »}] Petit cinéma à la programmation art et essai, avec films en VF et VOST, documentaires et dessins animés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T19:00:00+02:00 – 2023-10-01T22:00:00+02:00

2023-10-01T19:00:00+02:00 – 2023-10-01T22:00:00+02:00

© Malavida Films