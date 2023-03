Ciné-débat UGC Roxane, 12 mars 2023, Versailles.

Ciné-débat Dimanche 12 mars, 19h00 UGC Roxane Entrée payante : tarif normal 11,30 €, adhérents Culture et Cinéma: 6,50 €

Projection-débat au cinéma UGC Roxane autour du film « La nuit du 12 », à l’occasion de la journée du 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Cette projection est organisée par le groupe local d’Amnesty International et l’association Culture et Cinéma de Versailles.

Le film « La nuit du 12 » a reçu le César du meilleur film et de la meilleure réalisation le 24 février 2023. Le film s’inspire de la véritable affaire non résolue de l’assassinat d’une jeune femme brûlée vive par son agresseur, jamais retrouvé. Il est inspiré du livre de Pauline Guéna : 18.3 une année à la PJ. Il interroge la relation des hommes avec les femmes et la violence qu’ils sont capables de déchaîner contre elles.

Le débat aura lieu en présence de 3 intervenantes :

Mme Bouchait, Présidente de l’Union Nationale des Familles de Féminicide

Mme Martz, Fondatrice et Déléguée Générale de Women Safe &

Majore de Police Boulard, Déléguée Départementale aux Violences Intra Familiales.

UGC Roxane 6, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 46 37 28 24 https://www.ugc.fr/cinema.html?id=40 [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/cinema.html?id=40 »}] Petit cinéma à la programmation art et essai, avec films en VF et VOST, documentaires et dessins animés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T19:00:00+01:00 – 2023-03-12T22:00:00+01:00

2023-03-12T19:00:00+01:00 – 2023-03-12T22:00:00+01:00

© Haut et Court