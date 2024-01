BABYLON Vostf UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, dimanche 21 janvier 2024.

BABYLON Vostf Les incontournables Dimanche 21 janvier, 19h40 UGC Issy-les-Moulineaux

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.

UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/reservationSeances.html?id=330760123057 »}]

