Les filles d’Olfa UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, mardi 16 janvier 2024.

Les filles d’Olfa Les incontournables Mardi 16 janvier, 17h30 UGC Issy-les-Moulineaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-16T17:30:00+01:00 – 2024-01-16T19:35:00+01:00

Fin : 2024-01-16T17:30:00+01:00 – 2024-01-16T19:35:00+01:00

Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2023.

La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de 4 filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles. Un voyage intime fait d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés.

UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

