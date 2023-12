VOYAGE AU POLE SUD UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 17 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

VOYAGE AU POLE SUD Dimanche 17 décembre, 18h00 UGC Issy-les-Moulineaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-17T18:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:42:00+01:00

Fin : 2023-12-17T18:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:42:00+01:00

En 1991, Luc Jacquet partait pour sa première mission en Antarctique. Trente ans plus tard, il revient là où tout a commencé pour lui. Une invitation au voyage au cœur d’une nature sauvage et grandiose qui n’a jamais cessé de fasciner les hommes et d’attirer les plus grands explorateurs.

SÉANCES

UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/reservationSeances.html?id=330760122997 »}]

ugc avant-premiere