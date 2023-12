CESARIA EVORA – LA DIVA AUX PIEDS NUS UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

CESARIA EVORA – LA DIVA AUX PIEDS NUS
Vendredi 15 décembre, 21h00
UGC Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux

Début : 2023-12-15T21:00:00+01:00 – 2023-12-15T22:55:00+01:00

Cesária Évora chante son titre Sodade en 1992, la faisant reconnaître internationalement à 51 ans. Longtemps simple chanteuse de bar au Cap-Vert, la légende que l'on connaît n'a pas toujours connu la gloire sinon la pauvreté. Femme profondément libre, généreuse et bien entourée, la "Diva aux pieds nus" a su finalement faire briller sa musique à travers le monde tout en restant fidèle à son Cap-Vert, la consacrant reine de la Morna et reine des coeurs.

UGC Issy-les-Moulineaux
8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux

