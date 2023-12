LES TROIS MOUSQUETAIRES : MILADY UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 10 décembre 2023 17:00, Issy-les-Moulineaux.

LES TROIS MOUSQUETAIRES : MILADY Dimanche 10 décembre, 18h00 UGC Issy-les-Moulineaux

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/reservationSeances.html?id=330760121895 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T18:00:00+01:00 – 2023-12-10T20:14:00+01:00

2023-12-10T18:00:00+01:00 – 2023-12-10T20:14:00+01:00

ugc programmation