Issy-les-Moulineaux TOY STORY UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 9 décembre 2023 17:00, Issy-les-Moulineaux. TOY STORY Samedi 9 décembre, 18h00 UGC Issy-les-Moulineaux Quand le jeune Andy quitte sa chambre, ses jouets se mettent à mener leur propre vie sous la houlette de son pantin préféré, Woody le cow-boy. Andy ignore également que chaque anniversaire est une source d’angoisse pour ses jouets qui paniquent à l’idée d’être supplantés par un nouveau venu. Ce qui arrive quand Buzz l’éclair est offert à Andy. Cet intrépide aventurier de l’espace, venu d’une lointaine galaxie, va semer la zizanie dans ce petit monde et vivre avec Woody d’innombrables aventures aussi dangereuses que palpitantes. UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/reservationSeances.html?id=330760120509 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

