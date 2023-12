LA PERICHOLE – TCE UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 7 décembre 2023 18:30, Issy-les-Moulineaux.

LA PERICHOLE – TCE Jeudi 7 décembre, 19h30 UGC Issy-les-Moulineaux

A l’origine de La Périchole, on trouve le récit de la vie d’une comédienne et courtisane péruvienne Camila Périchole, lui-même inspiré de celui d’un personnage historique, qui fut en son temps actrice et surtout maîtresse du vice-roi du Pérou Don Manuel. En adaptant la pièce de Mérimée Le Carrosse du Saint-Sacrement, les librettistes d’Offenbach l’ont transformée en chanteuse des rues. Plus « politique » par sa caricature du pouvoir des hautes sphères que La Vie parisienne, La Périchole embaume néanmoins de cet esprit immoral et libertin qui ont fait le succès du musicien. 25 ans après le début de leur collaboration à succès sur des œuvres d’Offenbach, le tandem Marc Minkowski – Laurent Pelly se reforme pour mettre en musique et en scène cette satire sociale et politique saisissante.

UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/reservation_vlo.html?id=330760112804 »}]

2023-12-07T19:30:00+01:00 – 2023-12-07T21:58:00+01:00

