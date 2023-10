HUGO CABRET UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux HUGO CABRET UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 2 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux. HUGO CABRET Samedi 2 décembre, 18h00 UGC Issy-les-Moulineaux Depuis que son oncle a disparu, Hugo Cabret, 12 ans se cache de peur de finir dans un orphelinat. Son seul but est de réparer l’automate de son père, persuadé que celui ci renferme un important secret. Il est aidé dans sa quête par un vieux marchand de jouets et sa petite fille Isabelle. UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/film.html?id=8866 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

