Issy-les-Moulineaux THE ARTIST UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 25 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux. THE ARTIST Samedi 25 novembre, 18h00 UGC Issy-les-Moulineaux Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L’arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars. L’histoire de leurs destins croisés, ou comment la célébrité, l’orgueil et l’argent peuvent être autant d’obstacles à leur histoire d’amour. UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/film.html?id=8759 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux

