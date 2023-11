VIGNERONNES UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux VIGNERONNES UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 24 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux. VIGNERONNES Vendredi 24 novembre, 20h00 UGC Issy-les-Moulineaux Véritables pionnières, ces vigneronnes travaillent au plus proche de la nature. Elles ont su percer les secrets du monde du vin et élaborent des nectars reconnus mondialement. C’est au travers d’un voyage au fil des saisons que nous partons à leur rencontre. UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/reservationSeances.html?id=330760121797 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:40:00+01:00

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:40:00+01:00 UGC PROGRAMMATION Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu UGC Issy-les-Moulineaux Adresse 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.826364;2.274485

UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/