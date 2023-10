LE GARCON ET LE HERON UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux LE GARCON ET LE HERON UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 29 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux. LE GARCON ET LE HERON Dimanche 29 octobre, 16h00 UGC Issy-les-Moulineaux Film en version originale sous titrée en français.

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie. UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/reservationSeances.html?id=330760119446 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T16:00:00+01:00 – 2023-10-29T18:23:00+01:00

2023-10-29T16:00:00+01:00 – 2023-10-29T18:23:00+01:00 UGC Programmation Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu UGC Issy-les-Moulineaux Adresse 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.826364;2.274485

UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/