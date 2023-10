LE RAVISSEMENT UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux LE RAVISSEMENT UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 8 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux. LE RAVISSEMENT Dimanche 8 octobre, 18h00 UGC Issy-les-Moulineaux Comment la vie de Lydia, sage-femme très investie dans son travail, a-t-elle déraillé ? Est-ce sa rupture amoureuse, la grossesse de sa meilleure amie Salomé, ou la rencontre de Milos, un possible nouvel amour ? Lydia s’enferme dans une spirale de mensonges et leur vie à tous bascule…. UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/cinema.html?id=59 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

