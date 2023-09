E.T L’EXTRATERRESTRE UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux E.T L’EXTRATERRESTRE UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 7 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux. E.T L’EXTRATERRESTRE Samedi 7 octobre, 18h00 UGC Issy-les-Moulineaux Dans une forêt californienne, des extra-terrestres s’affairent. Mis en fuite par des hommes armés, ils repartent vers leur monde en laissant E.T. Elliott le découvre tremblant et affamé dans son jardin. Il le cache dans sa chambre. Tous deux créent une complicité. Pendant ce temps, la police se lance à la poursuite du fugitif. Le soir d’halloween, Elliott a tout juste la force de rentrer tandis qu’E.T. s’effondre dans un ravin. Le frère d’Elliott le retrouve et le ramène chez eux. La police fait irruption. UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/reservationSeances.html?id=330760119007 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T18:00:00+02:00 – 2023-10-07T20:20:00+02:00

