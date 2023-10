Cet évènement est passé NOUVEAU DÉPART VF et VFstF UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux NOUVEAU DÉPART VF et VFstF UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 4 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux. NOUVEAU DÉPART VF et VFstF 4 – 10 octobre UGC Issy-les-Moulineaux Amoureux de Diane comme au premier jour, Alain traverse la cinquantaine sans crise. Même le départ des enfants, il l’a bien vécu. Diane moins.… Cette période, elle l’entame avec la sensation qu’elle pourrait mourir d’ennui ou d’angoisse. UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/reservationSeances.html?id=330760118177 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T17:10:00+02:00 – 2023-10-04T19:06:00+02:00

2023-10-10T21:30:00+02:00 – 2023-10-10T23:26:00+02:00 UGC Programmation Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu UGC Issy-les-Moulineaux Adresse 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.826364;2.274485

UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/