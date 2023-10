ANATOMIE D’UNE CHUTE UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 4 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

ANATOMIE D’UNE CHUTE 4 – 11 octobre UGC Issy-les-Moulineaux

Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute : suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.

UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/cinema.html?id=59 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T13:15:00+02:00 – 2023-10-04T16:06:00+02:00

2023-10-11T13:15:00+02:00 – 2023-10-11T16:06:00+02:00

ugc programmation