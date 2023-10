Cet évènement est passé LE REGNE ANIMAL UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux LE REGNE ANIMAL UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 4 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux. LE REGNE ANIMAL 4 – 11 octobre UGC Issy-les-Moulineaux Les premières mutations de l’homme vers l’animal sont apparues. Ces créatures se font suivre et soigner dans des centres spécialisés. Lorsqu’un jour, un convoi est victime d’un accident, certains êtres parviennent à s’enfuir dans la nature. UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/cinema.html?id=59 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T11:15:00+02:00 – 2023-10-04T13:43:00+02:00

2023-10-11T20:30:00+02:00 – 2023-10-11T22:58:00+02:00 Cinéma UGC Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu UGC Issy-les-Moulineaux Adresse 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.826364;2.274485

UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/