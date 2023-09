L’OCEAN DU COEUR UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

L'OCEAN DU COEUR 21 – 26 septembre UGC Issy-les-Moulineaux Dans L'Océan vu du cœur, suite de La Terre vue du cœur, Hubert Reeves, entouré de scientifiques, d'explorateurs passionnés, nous propose de redécouvrir ce qui le menace et surtout, sa capacité de régénération phénoménale. UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130

2023-09-21T16:00:00+02:00 – 2023-09-21T17:47:00+02:00

