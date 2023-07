VERS UN AVENIR RADIEUX UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

VERS UN AVENIR RADIEUX
5 – 11 juillet
UGC Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux

Giovanni, cinéaste italien renommé, s'apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, tout semble jouer contre lui ! Toujours sur la corde raide, Giovanni va devoir repenser sa manière de faire s'il veut mener tout son petit monde vers un avenir radieux.

UGC Issy-les-Moulineaux
8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T15:52:00+02:00

Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux

Lieu UGC Issy-les-Moulineaux
Adresse 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux
Ville Issy-les-Moulineaux

