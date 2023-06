Une nuit UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Une nuit UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 2 juillet 2023, Issy-les-Moulineaux. Une nuit Dimanche 2 juillet, 18h15 UGC Issy-les-Moulineaux Paris, métro bondé, un soir comme les autres.

Une femme bouscule un homme, ils se disputent. Très vite le courant électrique se transforme… en désir brûlant. Les deux inconnus sortent de la rame et font l’amour dans la cabine d’un photomaton.

La nuit, désormais, leur appartient.

Dans ce Paris aux rues désertées, aux heures étirées, faudra-t-il se dire au revoir ?

