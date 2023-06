Les Chariots de feu UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Les Chariots de feu
Jeudi 29 juin, 20h00
UGC Issy-les-Moulineaux

Dans les années vingt, deux athlètes britanniques prédisposés pour la course à pied se servent de leur don, l'un pour combattre les préjugés xénophobes, l'autre pour affirmer sa foi religieuse.

UGC Issy-les-Moulineaux
8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux

