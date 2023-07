DERNIÈRE NUIT A MILAN UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux, 28 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

DERNIÈRE NUIT A MILAN 28 juin – 4 juillet UGC Issy-les-Moulineaux

Franco Amore porte bien son nom. Il dit de lui-même que, durant toute sa vie, il a toujours essayé d’être un honnête homme, un policier qui, en 35 ans d’une honorable carrière, n’a jamais tiré sur personne. Ce sont en effet les mots qu’il écrit pour le discours qu’il tiendra au lendemain de sa dernière nuit de service. Mais cette dernière nuit sera plus longue et plus éprouvante qu’il ne l’imagine et mettra en danger tout ce qui compte à ses yeux : son travail au service de l’Etat, son amour pour sa femme Viviana, son amitié avec son collègue Dino, jusqu’à sa propre vie. Et c’est durant cette même nuit, dans les rues d’un Milan qui ne semble jamais voir le jour, que tout va s’enchaîner à un rythme effréné.

UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/film.html?id=15266&cinemaId=59 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T21:00:00+02:00 – 2023-06-28T23:27:00+02:00

2023-07-04T21:00:00+02:00 – 2023-07-04T23:27:00+02:00

