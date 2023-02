Sortie loisirs : cinéma Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Sortie loisirs : cinéma Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu UGC Issy-les-Moulineaux, 4 février 2023 14:00, Issy-les-Moulineaux. Sortie loisirs : cinéma Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu Samedi 4 février, 15h00 UGC Issy-les-Moulineaux

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Samedi 4 février 2023, sortie cinéma Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu en après-midi sur réservation Tarif unique Exceptionnellement, un très beau moment émouvant et plein d’humanité et de joie à partager entre copains au cinéma pour voir la nouvelle adaptation cinématographique des aventures de nos Gaulois préférés avec Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu. Il s’agit du premier film en prise de vues réelles de la série Astérix et Obélix et l’adaptation des personnages créés par René Goscinny et Albert Uderzo.

https://www.youtube.com/watch?v=H5dLKR0porg UGC Issy-les-Moulineaux 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T14:00:00+00:00 – 2023-02-04T16:30:00+00:00

Détails Heure : 14:00 - 16:30 Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu UGC Issy-les-Moulineaux Adresse 8 Prom. Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Age minimum 11 Age maximum 15 lieuville UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Sortie loisirs : cinéma Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu UGC Issy-les-Moulineaux 2023-02-04 was last modified: by Sortie loisirs : cinéma Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu UGC Issy-les-Moulineaux UGC Issy-les-Moulineaux 4 février 2023 14:00 Issy-les-Moulineaux UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine