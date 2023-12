Concert événement : Les Bootleg Beatles à l’UGC Cyrano UGC Cyrano Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Concert événement : Les Bootleg Beatles à l'UGC Cyrano
Lundi 15 janvier 2024, 20h00
UGC Cyrano
Tarif unique 59 € – placement libre – réservations en ligne obligatoires.

Début : 2024-01-15T20:00:00+01:00 – 2024-01-15T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-15T20:00:00+01:00 – 2024-01-15T22:30:00+01:00 Le 15 janvier 1964, les Beatles ont joué leur première représentation en France au Cyrano à Versailles, aux côtés de Trini Lopez et Sylvie Vartan.

60 ans après, le 15 janvier 2024, les Bootleg Beatles, AA Organisation et le Cinéma UGC Cyrano, vous proposent de revivre le set à l'identique que les Beatles avaient joué en 1964 pour la première fois en France.

UGC Cyrano
7, rue Rameau – 78000 Versailles

