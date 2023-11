Séance exceptionnelle du film « La Reine des Neiges » en version karaoké à l’UGC Cyrano UGC Cyrano Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Séance exceptionnelle du film « La Reine des Neiges » en version karaoké à l’UGC Cyrano UGC Cyrano Versailles, 3 décembre 2023, Versailles. Séance exceptionnelle du film « La Reine des Neiges » en version karaoké à l’UGC Cyrano Dimanche 3 décembre, 15h00 UGC Cyrano Réservation fortement recommandée. Tarifs classiques de la salle : 6.50 € moins de 14 ans, 8.40 € moins de 26 ans et 11.60 € tarif normal. Si vous êtes fan du film, d’Elsa, d’Anna ou de Olaf, alors n’hésitez pas à venir chanter en famille !

Réservation fortement recommandée – séance le 03/12/23 – à partir de 15h.

Des surprises, des animations et des cadeaux vous attendent.

Venez dans votre plus belle tenue pour fêter le 10e anniversaire du film. UGC Cyrano 7, rue Rameau – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 46 37 28 24 https://www.ugc.fr/cinema.html?id=41 [{« type »: « link », « value »: « http://ugc.fr »}] Chaîne de cinémas proposant une programmation de sorties nationales, des avant-premières et des événements. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:30:00+01:00

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:30:00+01:00 ©ugccyrano Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu UGC Cyrano Adresse 7, rue Rameau - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age max 99 Lieu Ville UGC Cyrano Versailles latitude longitude 48.808262;2.131084

UGC Cyrano Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/