Festival du Film Justice et droits humains – UGC Ciné Cité Bordeaux – 17 au 19 novembre 2023 UGC Ciné Cité Bordeaux, 17 novembre 2023, Bordeaux.

Festival du Film Justice et droits humains – UGC Ciné Cité Bordeaux – 17 au 19 novembre 2023 17 – 19 novembre UGC Ciné Cité 12 € – 35 €. Réservation en ligne.

Créé il y a 3 ans, le Festival du film de Bordeaux sur la Justice et les Droits Humains, se déroulera à l’UGC Ciné-Cité de BORDEAUX, du 17 au 19 novembre 2023.

Comme lors de ses deux premières éditions en novembre 2021 et 2022, dont le fil rouge était respectivement, les droits de l’enfant et les droits des femmes, cette nouvelle édition du Festival sera l’occasion de se retrouver autour d’un thème fort: s’engager !

L’édition 2023 sera donc transversale et nous permettra d’aborder des engagements dans des domaines aussi divers que l’environnement et l’écologie, la défense des droits fondamentaux, des migrants, du droit à vivre librement ses orientations sexuelles…

Du vendredi 17 novembre à 20 h au dimanche après-midi, 5 films seront présentés. A l’issue des 4 premières projections, des tables rondes réunissant des personnalités reconnues seront l’occasion, avec la participation du public, d’explorer ce thème sous des angles et avec des tons aussi variés que l’exige le sujet.

Programmation

Vendredi 17 novembre à 20h – S’engager pour l’environnement : « Woman at war » de Benedikt Erlingsson.

Samedi 18 novembre à 10h30 – S’engager pour les migrants : « Styx » de Wolfgang Fischer

Samedi 18 novembre à 14h30 – S’engager pour les droits fondamentaux : « Toute la beauté et le sang versé » _de Laura Poitras _

Dimanche 19 novembre à 10h30 – S’engager pour le droit à la diversité sexuelle : « 120 battements par minute » de Robin Campillo

Le festival se clôture le dimanche par un film d’animation permettant aux enfants de toucher du doigt ce que s’engager veut dire.

Dimanche 19 novembre à 14h30 – « Chicken Run » de Nick Park et Peter Lord

Billetterie/Tarifs

Le pass non nominatif permet de voir les 5 films (et de venir accompagné d’un enfant de moins de 14 ans à la séance de Chicken Run du dimanche 19 novembre à 14h30.)

Tarif réduit (- 25 ans , demandeur d’emploi, étudiant…) : Pass 12 €

Tarif plein : Pass 35€.

UGC Ciné Cité 15 rue Georges Bonnac, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivaldufilmjdh.fr/edition-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

2023-11-19T14:30:00+01:00 – 2023-11-19T16:30:00+01:00

Cinéma Débat

Lou Reynaud