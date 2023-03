Course de chaise de bureau / Job Dating UGC Ciné Cité Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Course de chaise de bureau / Job Dating UGC Ciné Cité, 6 avril 2023, Bordeaux. Course de chaise de bureau / Job Dating Jeudi 6 avril, 16h30 UGC Ciné Cité Gratuit sur inscription Trouver un job, une alternance ou un stage grâce à une course de chaises de bureau ! Oui, c’est possible ! Alors prêt·e ? Jeudi 6 avril 2023 de 16h30 à 22h 6 quai Virginie Hériot 33300 Bordeaux Bassins à flot N°2 (devant l’UGC Ciné Cité) Sur inscription La course de chaises de bureau Le départ se fait devant l’UGC Ciné Cité et le parcours mesure 180m de long. Demandeur·euse d’emploi ou étudiant·e, tu dois former une équipe de 3 personnes pour t’inscrire et participer aux 3 épreuves proposées :

• le sprint

• le relais

• l’endurance.

Une seule chaise de bureau par équipe est nécessaire. Si tu ne peux pas venir avec une chaise, un stock de chaises de seconde main sera mis à disposition par l’atelier d’Éco Solidaire.

Attention : protections (casque, genouillères et coudières) obligatoires ! Job dating A l’issue de la course, rencontre « comme sur des roulettes ! » avec des recruteurs. Toutes les infos et le programme. Info Jeunes Bordeaux est partenaire de cette manifestation et tiendra un stand. UGC Ciné Cité 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacoursedechaisesdebureau.fr/inscriptions/ »}] [{« link »: « https://www.lacoursedechaisesdebureau.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T16:30:00+02:00 – 2023-04-06T22:00:00+02:00

2023-04-06T16:30:00+02:00 – 2023-04-06T22:00:00+02:00 course job Ville de Bordeaux

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu UGC Ciné Cité Adresse 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville UGC Ciné Cité Bordeaux

UGC Ciné Cité Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Course de chaise de bureau / Job Dating UGC Ciné Cité 2023-04-06 was last modified: by Course de chaise de bureau / Job Dating UGC Ciné Cité UGC Ciné Cité 6 avril 2023 bordeaux UGC Ciné Cité Bordeaux

Bordeaux Gironde